To je halasu kolem projevu Miloše Zemana v Radě Evropy. Vláda se čílí, že jednal bez mandátu a v rozporu se zahraniční politikou České republiky, další se rozhořčeně přidávají zde. Do úst se dere otázka: A to jste to objevili poprvé, vážení pánové, hlavně z koalice?

Dnes má každý zájemce možnost sáhnout po faktech, která dokládají hodnotu postojů člověka dlícího na Pražském hradě. Například zde. Že jde dělat prezidenta soudně uznaný lhář, se ovšem vědělo už předtím. A jestli tomu nechtěli věřit voliči, kteří měli jiné starosti než pořádně zapátrat, komu házejí hlas, pak dlouholetí politici znali svého Pappenheimského dokonale. Přesto k jeho vylomeninám zpravidla cudně mlčeli.

Pokud se dnes někdo diví, jak důsledně mluví Zeman o likvidaci novinářů (čerstvý přírůstek do sbírky výroků zde), pak se doposud jednoduše nezajímal o to, kdo že to šíří jméno republiky v zahraničí tímto hulvátským způsobem. Nutno podotknout, že to dělá legitimně, jménem hulvátů, kteří ho stále podporují doma. I toto je demokracie: sedlina má taky nárok na svého prezidenta.

Paradoxně mnohem lépe chápou, co je český prezident zač, na Ukrajině a v Rusku. Emotivní označení „mrcha“, použité poslancem ukrajinské Nejvyšší rady Leonidem Jemcem, vyvážil ministr zahraničí Pavlo Klimkin větou, že jde pouze o herce, který odříkává svěřenou roli, o známého kremelského agenta vlivu.

Režiséři se ozvali také, a rovněž bez iluzí, s jakým materiálem musí pracovat. Šéf zahraničního výboru Dumy Leonid Sluckij přivítal Zemanovo uznání anexe Krymu, ale rezolutně odmítl jeho návrh, aby došlo ke kompenzacím. Rusko prý nikomu nic platit nebude. Zemana – a s ním Českou republiku – tak Kreml ponížil dvakrát. Za prvé na prezidentova slova reagoval pouhý šéf zahraničního výboru parlamentní komory. Za druhé sluhu sice mírně pochválil, ale zároveň zprdnul, že říká kraviny.

Jenže Rusové mají v paměti charakteristiku podobných lidí, s níž přišel již v 19. století básník Nikolaj Někrasov. Proto si mohou být jisti, že se od nich Zeman neodkloní:

„Jsou i tací nevolníci,

Co mají pejskovský rys:

Pánova ruka ho ztrestala,

Ještě silněji ji líz‘.“

Před pěti lety byl rozšířený postoj, že když Zemana zvolíme, bude s ním alespoň sranda. Jako že je – a obrovská. Zvláště uvolněně se smějí Čechům v Rusku a v Číně. Dnes pozoruji, že se velkému množství občanů tato bžunda zajídá. Ukrajinský velvyslanec v Praze poděkoval Čechům, kteří vyjadřují podporu jeho zemi a omlouvají se za Zemana.

Ale to je málo. Nechcete na Hradě kremelského sluhu? Zvolte někoho jiného.