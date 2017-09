Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odmítl pozvání od prezidenta Miloše Zemana zde. To na Hradě nevidí rádi. Jaksi se ustálilo, že každý, koho Zeman chce vidět, všeho nechá a hned tam spěchá. Není divu, že si prezident na tento stav zvykl a jeho porušení vnímá jako neúctu k majestátu.

Hlava státu ale není v našem systému ústřední postavou. Rozhovory, které z vlastní vůle nebo dle přání přicházejících vede s jednotlivými aktéry společnosti, mají opodstatnění v případě, že slouží k lepšímu výkonu role, kterou prezident může mít, a to moderátora politických a jiných sporů s moudrou snahou najít kompromisní cestu. Což by bylo v souladu s tím, co sliboval na začátku své prezidentské cesty Miloš Zeman, když z něj ještě tak okatě nekoukal Bob.

Dnes je na Hradě člověk, který slouží spoustě věcí, moudrost mezi nimi však chybí. Horuje pro Rusko, Čínu, Andreje Babiše a drony, dělá všechno možné, aby svým oblíbencům z výše svého postavení pomohl. V kauze Čapí hnízdo dobrovolně běhá Babišovi pro pivo. Pavel Zeman našel pro odmítnutí pozvánky na Hrad formální důvod. Ale stojí za to připomenout, co řekl v Otázkách Václava Moravce 17. září:

„Otázka do Brna na Pavla Zemana. Vás si pozval prezident republiky Miloš Zeman, abyste řekl svůj pohled na kauzu Čapí hnízdo? A v případě, že byste byl pozván, tak co byste na to pozvání odvětil?



Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce

--------------------

„Já pozván nejsem, nebyl jsem, předpokládám, že asi ani nebudu. Pokud přesto byl nějaké pozvání obdržel, tak bych ho odmítl s díky.“

Ve stejném pořadu, který byl vlastně věnován opravě zavádějících výroků Miloše Zemana v kauze Čapí hnízdo, se pak Pavel Zeman ztotožnil se slovy předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy.

O politicích, kteří se vměšují do justice, Baxa řekl: „Chtějí mít prostě vliv. Chtějí mít vliv nad vším, co se vlastně v zemi děje. A to myslím, že není, asi nepochopili pořád, jaký je rozdíl mezi jaksi vládou většiny, vládou shromáždění a vládou práva, že vládnout má právo, ne konkrétní většina, která má momentálně nějakou hlasovací mašinérii k dispozici...“

Není Zeman jako Zeman. Na Hradě to taky vědí. Nejvyššího státního zástupce může odvolat ministr spravedlnosti a vláda to musí schválit. Dosluhující premiér (ne tak ministr spravedlnosti) je zárukou, že by nešel na ruku pomstychtivosti Miloše Zemana. Blíží se ale volby a nová hlasovací mašinérie vyfutrovaná hlasy příznivců ANO by toho „nesprávného“ Zemana semlít mohla.