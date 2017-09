K ceně, kterou obdržel od amerických Židů prezident Miloš Zeman, mi napsal pan M. K. z Hradce Králové:

„Co se to stalo s národem českým, že mu to je jedno? Copak je všem těm lidem jedno, v čem budou vyrůstat jejich děti? Jakým příkladem jdou svým dětem, když nadšeně obhajují člověka, který před celým národem vypustil z úst tolik lží? Já to stále nemohu pochopit! Národ Jana Husa dal svůj hlas takovému člověku a ještě bude trpně přihlížet, jak je oceňován jako bojovník za pravdu? Ke komu se máme obracet pro pomoc, když nám vládnou takoví lidé?“

Vládnout nám chtějí i další. Kandidát KSČM volá po klaccích místo sametu. Jinak prý nastane apartheid. Myslí to upřímně (zde). A má radost, na Facebooku píše: „Konečně něco vyvolalo emoce, tak to zas nebude tak špatný.“ Vedení KSČM k tomu mlčí. Jen opakuje: Jsme váš hlas! Těch s klacky asi.

Pak je tady Babiš. Miloš, nikoli Andrej, ale Babiš je taky a v ANO jakbysmet. Poslankyně Kristýna Zelienková uvedla, že jí řekl, že až bude mít ANO po volbách vnitro, půjdou sedět všichni. Babiš Miloš se brání, že Zelienková lže (zde).

Nelhal ale jiný poslanec ANO, Bohuslav Chalupa, když veřejně pronášel toto: „Co se stane, až třeba soud prokáže, nebo neprokáže vinu pana Babiše v té kauze? Jak budou potrestáni ti, co ho křivě obvinili těsně před volbami z důvodu vysokých preferencí ANO? A to i politicky potrestáni, nebo postiženi. Zda třeba vyšetřovatel bude propuštěn od Policie České republiky bez práva na výsluhu? (zde)”. I tento pán to myslí upřímně.

Tradičně upřímně to myslí také vedení ČSSD, které nevydalo ani hlásku k rasistickému výroku svého kandidáta do Sněmovny Karla Novotného. Jenže kdyby se bossové ČSSD projevili jako sociální demokraté, mohli by se od strany odvrátit xenofobní voliči. To by teď hrozilo pádem pod deset procent.

Pan M. K. končí svůj dopis slovy: „Pak mne napadají jen slova svatováclavského chorálu. Pomoci tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, odžeň vše zlé kníže Václave.“ Jenže kníže může říct, že současné sémě je Boleslavovo, ne jeho. Občané se mají bránit sami. Jak? Současný stav české společnosti dobře vysvětluje desítky let stará kniha Fazila Iskandera Králíci a hroznýši. Mimo jiné se v ní píše: „Když moudrost nemá dost sil na to, aby zajistila dobro, dělá to jediné, co může – oddaluje zlo.“

Zlo v nadcházejících volbách určí pro sebe každý snadno. Svůj hlas může dát proti němu.