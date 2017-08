Varování vydala jedna z největších mlékárenských firem na kontinentě – dánská Arla.

„Všude v Evropě je velký nedostatek mléčných výrobků, vánoční poptávku vůbec nebude možné uspokojit.“ Mezitím průměrná cena másla v ČR stoupla na 52,35 Kč, loni to bylo 36,23 Kč. Nárůst o 44,5 %. To není fakt málo.

Ale mě na zprávě zaujala spíš ta dikce: „Na Vánoce nebude…,“ což mě vrátilo do dětských let, a ne náhodou. Tehdy jste mohli vzít jed na to, že na Vánoce nebude strouhanka, a maminky ji proto kupovaly v předstihu. Každou chvíli něco nebylo nebo se lidi báli, že nebude – takže velká část rodičů mých kamarádů měla doma třeba 20 kilo cukru a podobně. Sice do toho lezli panelákoví mravenci, ale tehdy lidi prostě takhle uvažovali. Maminka sháněla pektin a zavařovací sklenice už od února, aby mohla v červenci dělat marmeládu na chalupě.

Jmenovalo se to plánované hospodářství. Socík. Něčeho byla spousta a nikdo to nechtěl. Třeba naprosto odporné konfekce, která visela v obchodech, a maminky stejně šily něco doma podle zahraničního ohmataného módního časopisu. Něco zase nebylo vůbec – třeba jízdní kola a některé spotřební věci. To se shánělo jen přes známé. Mléko (v igelitovém pytlíku – modré nebo fialové) bylo na našem sídlišti jen tak asi do dvou, do půl třetí. Musel jsem jako školák pro něj chodit, protože naši by ho cestou z práce už nekoupili. Zeleninu a ovoce si lidi pěstovali sami, obchody OZ (Ovoce-Zelenina) toho neměly moc poživatelného nebo dokonce čerstvého. Aby si lidi mohli koupit novinku Favorita (škodovku), nocovali týden ve stanech v Mladé Boleslavi.

Ale když funguje normální kapitalismus – volný trh – tak tyhle starosti nemáte. Jasně, rozhoduje cena, něco je drahé a lidi s většími příjmy si toho holt mohou dovolit víc. Neexistuje ovšem, že by něco nebylo – nebo se prodávalo něco, co nikdo nechce.

Kolo si můžete ještě dneska během hodiny koupit za 10, 20, 60 nebo 260 tisíc. Že by jako nebyla kola? Proč? Existuje trh, desítky firem, stovky obchodů, stát to reguluje jen málo. Vyberte si.

No a proč tedy čelíme problému s mlékem v Evropě? Protože tam právě trh nefunguje. Tam funguje socík a plánované hospodářství. Evropská unie v rámci ochrany francouzských a jiných zasloužilých farmářů již léta reguluje velmi silně celé odvětví. Podmínkou vstupu ČR, Polska a dalších zemí do Unie bylo výrazné snížení počtu chovaného dobytka. Levné mléko z východní Evropy nesmělo na Západ. Je to státní politika výkupních cen.

V Austrálii, Argentině, Americe ani Asii problémy nemají, zato u nás noviny píšou „Na Vánoce nebude v Evropě máslo“. To je výsledek. Smutnej.