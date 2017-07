Veřejně nemá člověk o své dovolené psát nic, protože bytoví zloději číhají. Jenže u nás není moc co ukrást. Televizi, knížky, postel. :)

Takže směle: Jedeme se ženou na dovču. A dost netradiční. Žena začala na jaře pracovat, nemá skoro dovolenou, jedeme na 5 dní využít ty svátky.

Párkrát jsme si v minulosti udělali dovolenou v Praze na dva dny. To má spoustu výhod. Praha je strašně krásná. Není žádné otravné letiště, cestování, hotely, přesuny. Máte „levné“ ubytování (doma). Chce to jen vrazit dítě babičce (máme skvělou) na chatu, uklidit doma a přepnout se v hlavě na dovolenou. Díky zmíněným úsporám máte super rozpočet. Večeře, kultura, pohoda. Udělat si program. Romantika. Nikam nespěcháte, neberete telefony, nevyzvedáváte maily. Jste na dovolené. Funguje to.

Teď je léto, tak přece jen vyjedeme, ale v podobném duchu. Severozápadní Čechy. To není daleko – hodina a něco, ani obvyklá turistická destinace. Česká republika je ale nádherná a rozmanitá, najdeme tu na každých dvaceti kilometrech něco pěkného. Nemusíte letět půl světa a být na Macchu Picchu, kde to bude vypadat stejně nádherně jako na dokumentárním filmu. Jen s „bonusem“ tisíců světových turistů k tomu. Maledivy a podobné plážové destinace mně taky nikdy nic neříkaly. Jo, možná když je někdo miliardář a má vlastní ostrov v ráji, tak budiž. Ale v nějakém hogofogo resortu předraženým?

Vezmeme autíčko a vyjedeme. Rabštejn nad Střelou (středověká vesnice-městečko na ostrohu řeky), Manětín – to jen barokně omrkneme, Bečov nad Teplou – relikviář Svatého Maura; dozvuky sopečné činnosti v rašeliništi SOOS. A spíme v pivovaru na Lokti u zámku. Žena má ráda pivo, je z hospodské rodiny.

Návštěva povrchového dolu – industrial, když jste na severu. Kadaň, neprávem opomíjená perla na Ohři. Jo, Český Krumlov je víc, ale zas ne o tolik. A míříme na Děčínsko.

Českosaské Švýcarsko z české i německé strany. Hřensko, Pravčická brána i Bastei. Nikdy jsme ani jeden z nás nebyli. Těším se. Přenocování neprozradím, ale máme vzhledem k úsporám, že nejedeme bůhvíkam a k obědu si dáme klidně párek na parkovišti, dobrý rozpočet. Překvápko. Původně jsem chtěl spát nahoře na Ještědu, ale tam bylo plno.

No a pak už pomalu domů. Drábské světničky a ještě jeden wellnes hotel, trochu profláklej sice, ale ať ji trochu rozmazlím, než bude konec.

Člověk fakt nemusí strávit tam a zpět 14+14 hodin po dálnicích. Jet okukovat něco, co už vlastně znáte. Prefabrikované hotely. Chorvatské policisty, co vám seberou poslední „kuna“ cestou domů. Turistický průmysl se suvenýry a vším.

Hlavně proč, když neznáte krásná místa hodinu, dvě autem od vašeho bydliště?

…A to je ta krásná země, země česká, domov můj…