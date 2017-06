Že hospody zely vevnitř prázdnotou. Že totiž bohatí lidé a poslanci, kteří už spousty let chodí do nekuřáckých luxusních restaurací, aby si neponičili oblek – zaútočili ve jménu „dobra“ na lidi chudší a zakázali jim část jejich dosavadního života. Dát si pivko, cigárko, pokecat a zahrát třeba mariáš.

Že hodně dalších malých hospod, bufetů a podobně zavře. Pokud tedy už nezavřely kvůli EET.

Argumentace pro zákon je dvojího druhu. Zaprvé kouření není zdravé a smrdí to a tak dále. Tomu rozumím, jsem celoživotní zapřisáhlý nekuřák vyhledávající nezakouřené prostředí. Akorát to není žádný argument pro to nakazovat Frantovi v jeho vlastní hospodě – jaká tam má mít pravidla, klientelu a tak dále.

Na to vám řeknou, že hospoda je „veřejný“ prostor. Není. Hospoda je něčí majetek. Žádný zákon vám neukládá, že musíte chodit do hospody a jak se tam máte dlouho zdržovat. Naproti tomu třeba škola je úplně něco jiného – tam jít musíte, protože je povinná školní docházka.

Když stát zakáže kouřit v úřadech, na poštách, na vládě a tak dále – je to zcela v pořádku. Jsou to jeho úřady. Podobně jako je Franty na vesnici ta hospoda.

V letadlech se dříve kouřilo. Pak se aerolinky rozhodly, že se tam kouřit nebude – protože to pro ně bylo výhodnější. Bezpečnost, otravuje to druhou půlku cestujících, kuřáci to vydrží, protože do letadla nejdou relaxovat u svého zlozvyku, ale přepravit se rychle z místa A do místa B. Souhlas, rozhodli se dobře. Ovšem kdyby někdo provozoval aerolinky Smoke Wings (kde v jedničce by rozdávali kubánské doutníčky a v Economy marsky), co by jako mělo být komu do toho?

Spousta restaurací – orientovaná na jídlo, výletních (tam jsou ti rodiče s dětmi), ve městech – začala být nekuřáckých. Super!! Jen pořád nechápu, jak to souvisí s Frantou a jeho venkovskou hospodou, kde 90 % klientely jsou večer chlapi na pivo a cigáro. Může si Franta aspoň zakouřit po zavíračce, když počítá tržbu – nebo je pořád ve „veřejném prostoru“?

Zkrátka a dobře, pěkně mně to štve, protože se zase nějaké skupině lidí omezují majetková práva. Pronajímatelům nemovitostí posílala provokatéry do bytu Šabatová, zda nedělají diskriminaci. Aby nemohli pronajmout byt (jejich majetek) komu uznají za vhodné. Když jste babička a prodáváte nitě z nůše na trhu – musíte se zelektronizovat a posílat data mobilem.

Když máte hospodu – dobrodějové vám určují, co se tam bude dělat, jíst a pít a co budete mít vytištěné na jídelním lístku. Ve školách už „pamlsková vyhláška“ platí – proč by nemohla platit i ve „veřejném prostoru“ – hospodách?

Co alkohol? Je nezdravý, způsobuje cirhózu jater, cukrovku, kocovinu, nerozmyšlený sex a u někoho i agresivitu. To by se ve „veřejném prostoru“ dít nemělo. Slušní lidé jsou obtěžováni lidmi podnapilými. Dokonce může dojít i ke zranění. Představte si, že nějaký pivní strejc třeba upadne v restauraci na dítě!! Mělo by se to nejdříve aspoň omezit na 0,8 promile – dáte si tři pivka a ven. Proto každá hospoda bude mít povinně státem atestované přístroje (tak á 5.000,- Kč) a každý host vždy po vypití půl piva – bude personálem otestován, zda již nepřesáhl normu. Každá kontrola se bude elektronicky odesílat na Okresní hygienickou stanici.

Budou chodit antikonfliktní týmy, aby dohlédly, že kontrolní přístroje mají neporušenou státní plombu a že byl proveden odpovídající počet kontrol.

Zakáže se bůček a koleno, protože některým navrhovatelkám (co si objednávají vlažnou minerálku a oschlý salát i v Jedové chýši) jsou tato tučná jídla odporná. Navíc jsou nezdravá.

Že přeháním? Přečtěte si návrh Evropské komise, jak mají lidi jíst jeden den v týdnu zbytky. Protože, to dá rozum, jídlem se nemá plýtvat.

Braňme normální svět!! Než bude pozdě.