KOMENTÁŘ: Dosavadní účet prezidenta Zemana - Jiří Pehe

Miloš Zeman by se rád stal na dalších pět let prezidentem. To by byla příležitost k výčtu jeho úspěchů, jenže těch je velmi málo. Zato přešlapů, skandálů a kontroverzí je tolik, že se nevejdou do jednoho komentáře. Připomeňme tedy alespoň třicet z nich.