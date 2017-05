KOMENTÁŘ: Jak Miloš Zeman zachránil Bohuslava Sobotku - Thomas Kulidakis

Ještě před dvěma týdny se zdálo, že předseda vlády Bohuslav Sobotka nevyhnutelně směřuje k předčasnému konci vrcholu své politické kariéry. A asi by to tak i skončilo, kdyby bylo bývalo nebylo prezidenta Miloše Zemana. Ten se stal vpravdě jeho zachráncem. A kouzlem nechtěného Zeman odhalil leccos ze své povahy, co mělo pravděpodobně jeho voliči zůstat skryto.