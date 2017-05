Kde jste byli svatouškové, když Sobotka s Babišem přijímali majetková přiznání, EET, zákaz kouření ve vlastní hospodě, zákaz zabíjaček, kontrolu topenišť, chození v reflexní vestě, zostřenou inkluzi a pamlskovou vyhlášku ve školách, fízlácké registry, kontrolu internetu a kontrolu myšlení? Mlčeli jste.

Když jsme se narozdíl od Maďarů smířili s kvótami uprchlíků – chválili jste vládu jako proevropskou. Když se tu rozjela válka policistů Sobotkových a Babišových, fandili jste v novinách spíš těm druhým, že bojují proti korupci. Nebo se pletu?

Vesele jste spolu vládli, vyhrávali ve Sněmovně jedno hlasování za druhým a člověk při sledování vašich zákonů a skokovém růstu nadřazenosti státu nad občanem jen skřípal zubama (maximálně občas něco napsal).

Babiš byl miliardář a oligarcha a majitel médií dávno před tím, než jste s ním šli vládnout. Dávno naznačoval, že by nejradši vládl autokraticky. Líbilo se vám to a podporovali jste to. Jeho firmy braly miliardy na dotacích a pobídkách, obchodovaly se státem. Pokud se dá věřit médiím, tenhle penězotok se výrazně za vaší společné vlády „vylepšil“. Mlčeli jste.

A co se teď změnilo? Blíží se volby. Premiér Sobotka předvedl odvážný a správný tah (ze svého pohledu) – vyhodil vládu do luftu a lehce přepsal politickou mapu. Změnil tím těžkou pozici, neboť jeho strana prochází přelomovou ideologickou změnou, opouští klasického levicového voliče s nízkým příjmem a nízkým vzděláním a míří na městského liberálního voliče, vysokoškolský „proletariát“, minority, pachatele dobra a „neziskový“ sektor… Kopíruje světový vývoj západního světa a tento krok museli dříve či později udělat.

Z některých hledisek to přišlo příliš brzy – nejdisciplinovanější starší voliči jsou otřeseni. Přecházeli k ANO, které jim minimálně verbálně nabízelo jejich staré jistoty. Z jiného hlediska to přišlo pozdě – s podobnou politikou již ve městech loví TOP 09, STAN, část lidovců, zelení a vypadalo to, že sociální demokraté přijdou k tomuto stolu pozdě. Ale Sobotka minimálně naznačil, že se boje o dominanci mezi tímto typem voličů aktivně zúčastní.

No a tak tu máme volební kampaň již maličko s předstihem.

Napíšu k tomu asi tolik: Řada politiků nemá veřejnosti naprosto co nabídnout, kromě ukazování prstem na někoho jiného. To je nejsmutnější obrázek dnešních dní. Protože změna znamená pozitivní podporu nějakého programu. Podporu někoho, komu dáte silný mandát. Alespoň pokud žijete v demokracii. Změna není skandovat, že by Franta neměl kandidovat.

Pokud žijete v diktatuře, pak je samozřejmě snaha o negativní řešení — „ať odstoupí Jakeš a celé politbyro a jdou do háje“ — jediné možné řešení.

Ale pokud byla sobotkovsko-babišovská vláda diktátorská nebo k diktatuře vedoucí – proč jste neprotestovali od prvního dne? A vy všichni mediální krasoduchové nezvonili na poplach?