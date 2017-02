Někteří komentátoři míní, že neochota delegátů sjezdu hlásit se do diskuse byla komická, jenže ve skutečnosti to byla spíš hrozivá předzvěst věcí příštích.

Delegáti buď realisticky usoudili, že v „hnutí“ jednoho muže žádná diskuse stejně nedává smysl, anebo, což je horší, měli prostě strach.

Co kdyby totiž, třeba nechtěně, položili otázku či pronesli diskusní příspěvek, který by se vůdci a majiteli hnutí v jedné osobě nelíbil? Vždyť v „hnutí“ neexistují žádné demokratické mechanismy, které by mohly zabránit tomu, aby je pak vůdce jedním jediným svým slůvkem politicky nezlikvidoval.

Na samotném sjezdu jsme se ostatně mohli přesvědčit, jak to dopadne s někým, kdo se vůdci znelíbí. Ještě stále oficiálně neodvolaný, ale Babišem již zavržený hejtman Olomouckého kraje Oto Košta nebyl na sjezd ani vpuštěn.

Kdyby tyto manýry zůstaly jen vnitřní záležitostí ANO, dalo by se možná jen útrpně podivovat nad ochotou Babišova politického komparzu nechat si tohle líbit. Jenže Babiš už dnes mluví pohrdlivě o parlamentu jako o žvanírně, poslanců je prý zbytečně moc a interpelace členů vlády poslanci jsou jen zdržováním od práce.

Jak by tedy nejspíš fungovala česká politika pod jeho vedením? Sjezd ANO v Babišově režii to hezky ilustroval. Schválil poslušně vše, co sám nejprve schválil Babiš. A navíc poslušně odhlasoval, že o podobě kandidátek ANO pro volby bude napříště rozhodovat právě Babiš. Bude v nich moci škrtat, měnit pořadí, přidávat lidi atd. Pokud by se Babiš stal premiérem, není důvod se domnívat, že by vládu, a potažmo celou Českou republiku, nechtěl řídit podobně jako svoje hnutí na proběhlém sjezdu.

Máte nějaké kritické připomínky nebo vlastní náměty? Raději o nich veřejně nediskutujte, protože byste mohli vůdce namíchnout. Máte na vůdce otázku? Napište ji na papírek, možná vám odpoví, až nebude muset tolik „makat“.

Babiš se sice nechal inspirovat Donaldem Trumpem k výzvám ve stylu „Udělejme Českou republiku opět skvělou!“, ale způsob, jakým proběhl jeho sjezd, nenutil ke vzpomínkám na světlá období českých dějin, jako byla první republika (kterou prý měl Babiš na mysli), ale spíš vyvolával nepříjemné reminiscence na jiná, nikoliv skvělá období v moderních dějinách českých zemí. Demokracie v nich nehrála žádnou roli.