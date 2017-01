V roce 2017 budou zakázány silvestrovské rachejtle. Ruší to pejsky a leckde to vypadá spíš jak začátek ofenzívy u Stalingradu než nějaká oslava začátku nového roku. Taky výrostci to házejí na zem i před svátky a začátkem ledna. A hodně lidí, co má větší ohňostroj – pak nechá na zemi válet krabice a zbytky po odpališti a jde pryč. Takže důvodů je dost.

Co na tom, že někteří „třídiči odpadu“ (také třídím) zanechají po svátcích okolo eko-popelnic tak 7x větší bordel – sklo, papíry a plasty? Co na tom, že z petard má spousta lidí i kluků radost? Že to živí řadu prodejců a výrobců. Důvodů proti je dost a mně to nevadí, jsem nekuřák. Pardon, chtěl jsem říct, že já petardy neodpaluju.

Bude to zakázaný. Ohňostroj bude jen oficiální. 7. listopadu.

Kouřit ve vlastní hospodě – budete mít zakázaný. Jsem nekuřák a neodpaluju rakety. … Aha, to už zakázaný je. Tak nic.

Tučné jídlo a červené maso bude zakázaný. Způsobuje to rakovinu tlustého střeva a silnou obezitu, která toho způsobuje ještě mnohem víc – mimo jiné pocení a mikroskopickou velikost penisu. Nechutné. Zakázat.

Ve školách již pokroková vyhláška platí, ale lidi (i děti!!!) by se mohli tohohle svinstva najíst i doma. Zakázat. Jsem sice nekuřák a nepálím rachejtle, ale s tímhle mám trochu problém … Drž hubu, podle průzkumu to většina obyvatel schvaluje a je to i v souladu s evropskou směrnicí.

V polovině ulic bude čtyřicítka. Není pro to sice žádný důvod, ale je to míň než padesátka a třicítka je zatím ještě politicky neprůchodná. Přidají se kamery, spousta značek a semaforů. Na každých 50 metrů ulice by mělo být, myslím, tak asi 7 značek, co něco zakazujou nebo přikazujou. Za zvýšený výběr pokut se pořídí další kamery a značky.

Pochopitelně je třeba definitivně zakázat sexuální reklamy. To jsou ty, kde jsou hezký a namalovaný ženský. Vůbec i to malování – vždyť to staví ženy do role pasivní oběti nebo objektu. Máme na to celé fakulty pomalu a pak vyjdeme ven a tam je billboard s prsatou paní v montérkách nabízející jako vrtačku?? To už fakt v roce 2017 NE!! Není pravda, že modelky mají být tlusté a ošklivé jako Marfuša z Mrazíka – nemají být vůbec žádné.

Zato budeme víc evidovat. Před patnácti lety jste prodali deset let staré auto – ale veškeré smlouvy a zelené karty a pojištění opatrujte jako oko v hlavě – jinak hrozí, že z vás kancelář pojistitelů (nebo jak se to jmenuje) vytáhne pěkný prachy, neb nedoložíte povinné ručení. Já mám naštěstí pomalu celej šuplík téhle autodokumentace.

Podobně si ukládejte daňová přiznání a všechny mzdové listy a vše přehledně, až na Vás uhodí, za co jste si koupil chatu, abyste měl aspoň nějakou šanci v daňovém řízení. Velkých pracháčů (ti bydlí oficiálně v Monaku, Lichtenštejnsku nebo na Kypru) se to netýká – tam to mají jinak, ale Vás se to týká!! Zvlášť když budete nějak kverulovat.

Anebo zkusme bránit normální svět. O tom bude rok 2017.