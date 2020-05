Žena, která dohnala zdravotní sestru k slzám, slouží na jednotce intenzivní péče

Konflikt v supermaketu ve městě Burton upon Trent ve střední Anglii udělal nečekaný obrat. Většina lidí ženu, která neodbytně poučovala sestřičku, odsoudila s tím, že neví, o čem mluví. Nyní se ukázalo, že to ví velice dobře.

Marina Kendricková do února vyučovala ošetřovatelství na univerzitě ve Wolverhamptonu. Následně dostala nabídku zajišťovat trénink ošetřovatelů pro soukromý sektor. O měsíc později však vypukla pandemie a Kendricková se nechala zapsat do první linie na jednotku intenzivní péče.

Rodinný přítel pro deník Daily Mail nabídl její verzi událostí. Vylučuje, že by došlo k pronásledování. Kendricková se zdravotní sestry chtěla zeptat, zda v tomto úboru pracovala v nemocnici a upozornit ji na to, že to dělat neměla.

Doporučení, aby v pracovním oděvu zdravotní ošetřovatelé neochodili na veřejnosti, má dvojí důvod. „Zamezení přenosu infekce a ochrana sester samotných. Kdyby někdo dostal infarkt a ostatní viděli na ošetřovateli úbor, mohli by od něj očekávat zákroky, které jsou daleko za hranou jeho kompetence,“ uvedl přítel. Doplnil, že Kendricková „si za tím, co řekla, plně stojí a že by to udělala znovu“. Nyní však má ze života peklo.