Zdravotní sestra před komisí zkoušela dokázat, že je po očkování magnetická

„Jsem si jistá, že jste všichni viděli na internetu obrázky lidí, kteří dostali očkování a nyní jsou zmagnetizovaní,“ prohlásila s vážnou tváří Tenpennyová. „Dají si klíč na čelo a drží. Můžete si přiložit lžičky, vidličky, všechno drží, protože si myslíme, že je tam kus kovu,“ dodala, aniž by vysvětlila, proč si myslí, že by teoretický mikroskopický kousek kovu k sobě přitáhl jiný kov.

Jakmile však odtáhla ruku, klíč spadl. Overholtová ale statečně pokračovala dál. Vzala si sponku a přiložila ji opět na krk. Po několika pokusech, kdy sponka nedržela, ji zdravotní sestra přimáčkla natolik, že se kancelářská sponka udržela na krku alespoň dvě vteřiny. „Takže tak, pokud by mi to někdo mohl vysvětlit, tak by to bylo skvělé. Nějaké otázky?“ zakončila s rozčileným výrazem Overholtová.