Za zrušení objednávky by mohli vtipálci putovat na dlouhé roky do vězení

Podle Garbina má návrh zákona ochránit kurýry, kteří rozváží z obchodů nákupy, případně jídla z restaurací až ke dveřím zákazníků. Ti se podle politika stávají terčem vtipálků, kteří udělají objednávku, kterou následně zruší. Kurýr však mezitím v restauraci nebo obchodě za zboží zaplatí.

Výjimku ze zákona by měli zákazníci, kteří na objednané zboží čekají déle než hodinu, případně ti, kteří za zboží zaplatí předem.

Roky za mřížemi

Srandistům, kteří se baví v době zvýšené poptávky dovozu zboží ke dveřím na účet kurýrů, by hrozila pokuta až 100 tisíc filipínských pesos (47 tisíc korun), případně by dokonce v případě usvědčení mohli na dlouhou dobu putovat za mříže. Podle filipínského práva by totiž porušení zákona vedlo k takzvanému prisión mayor, což znamená délku trestu od šesti do dvanácti let odnětí svobody.

V rámci ochrany kurýrů také návrh zákona počítá s tím, že by lidé neměli veřejně kurýry urážet a kritizovat. V případě porušení by se lidé vystavili takzvanému prisión correccional, tedy hrozbě odnětí svobody v délce od šesti měsíců do šesti let.