Z roztomilých ježků se na Novém Zélandě stali zabijáci

Ze všech nočních savců, které by člověk mohl uprostřed noci potkat na zahradě, jsou ježci nepochybně nejmilovanější. Ale na Novém Zélandu se tito malí, ztěžka se valící bodlináči změnili na zabijáky, napsal list The Guardian.

Aby pochopil pohyb ježků, Foster je odchytává a dává jim GPS. V rámci této mise se vydává v noci do buše vybavený brýlemi s termálním viděním, jaké používá armáda. Díky sledovacím obojkům, které už ježkům nasadil, se mu podařilo zjistit, že se vydávají dál, než by si většina lidí dokázala představit. Jednoho našel 2000 metrů vysoko na svahu hory.

Snaha vyhnat ježky z chráněného přírodního prostředí na Novém Zélandu je kriticky důležitá. Země vede ambiciózní kampaň za vyhubení zavlečených predátorů do roku 2050 s využitím směsice pastí, lovu a jedu. Foster pracuje na projektu Te Manahuna Aoraki, jehož cílem je zbavit predátorů horami obklopenou oblast o ploše 310 tisíc hektarů. Novému Zélandu už se podařilo vyhubit predátory na několika ostrovech, ale na pevnině je to mnohem těžší.

V současnosti neexistují přesnější odhady toho, kolik ježků na Novém Zélandu žije, ale je tu větší populace než v Británii. „Už padly návrhy poslat je lodí zpátky do Británie,“ řekl Foster. „Ježkům v Evropě se moc dobře nevede. Stále je jich docela dost, ale jejich počty klesají,“ vysvětlil. Představa lodi plné dupajících, funících bodlináčů vracejících se do Británie je sice pěkná, a rozhodně by byla stravitelnější než hromadné vybíjení. Ale podle Fostera nejde o proveditelný nápad z hlediska biologické bezpečnosti, logistiky ani nákladů.