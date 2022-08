Vynálezce sestrojil chodítko pro hady

Panovy vynálezy jsou nejen ztřeštěné, ale vzhledem k jeho kvalifikaci inženýra i funkční.

V posledním videu, které bylo zveřejněno minulou sobotu a od té doby ho zhlédly přes dva miliony lidí, vysvětluje, že hadi zhruba před 150 miliony let měli viditelné končetiny. Díky evoluci jim ale postupně vymizely. U některých plazů však i dnes můžeme najít malé zakrslé kosti končetin.

„Cítím se kvůli hadům špatně. Ztratili nohy a nikdo je nehledá. Nikdo kromě mě,“ žertuje Pan na začátku videa.

Po hodinách pátrání a přemýšlení, jak by vlastně měli hadi chodit, se Pan rozhoduje pro klasický pohyb ještěrek. Speciální nohy umístil na dlouhou rouru, do které se had nasouká.

Jen pro spokojené hady

Chovatel hadů mu následně vysvětlí, že pokud je had stočený do tvaru písmene S, znamená to, že je plaz podrážděný. Panovo chodítko je tedy stvořené jen pro šťastné a uvolněné hady, kteří jsou celí natažení.