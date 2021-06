Ve zlínské zoo se narodilo mládě slona afrického

„Je to sameček, je zdravý a aktivní. Samice Kali se od prvních okamžiků projevuje jako starostlivá matka, do péče o mládě se skvěle zapojila také slonice Zola. Vše se prozatím jeví v naprostém pořádku,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Porod sedmadvacetileté slonice Kali proběhl doslova během pár minut. Chovatelé ráno po příchodu do pavilonu nezaznamenali žádné odlišné chování stáda, nic nenasvědčovalo tomu, že se Kali chystá porodit. „Všechny tři slonice byly pospolu do poslední chvíle před porodem, vše probíhalo tak, jak je to obvyklé i v přírodě. Kali instinktivně nutila mládě vstávat, čistila je, pomáhala jí i Zola. Slůně se poprvé postavilo asi dvacet minut po porodu. Vše jsme měli možnost znovu sledovat díky kamerovému záznamu. Je to skutečně mimořádný zážitek, plánujeme jej v blízké budoucnosti zprostředkovat i našim návštěvníkům,“ přiblížil průběh narození slůněte Horský.