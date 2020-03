Valtice postihla koronavirová buchtománie

Než skončí opatření spojená s šířením nebezpečného viru, jsou policisté a vojáci, kteří se střídají na hranici ve Valticích, ohroženi nárůstem váhy. Lidé z Valtic se hromadně zapojili do myšlenky pomoci ostraze hraničního přechodu Valtice–Schrattenberg se zásobováním.

Začalo to ve chvíli, kdy se před týdnem valtický dobrovolný hasič Lukáš Jurenka a majitel valtické restaurace Milan Hoštický vypravili s první dávkou jídla na hranici. Překvapení a vděčnost policistů byla největší odměnou a restauratér se rozhodl zásobovat lidi z hranice. Vaří sám v rukavicích a roušce v kuchyni restaurace.

„Zcela určitě budeme pokračovat do 27. března. Na to máme vše zajištěné a dohodnuté,“ odpověděl muž s tím, že tento termín ani zdaleka nemusí být konečný, protože se s pomocníky bude domlouvat, co dál. Odpověď vojáka potěšila, ovocem se chtějí chránit, protože na přechodě tráví dlouhé hodiny venku.