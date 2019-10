V soutěži o nejkrásnější fotku divočiny zvítězil vyděšený svišť

Stejně jako každý rok i letos stála porota soutěže před těžkým úkolem. Vítěze musela vybrat z více než 48 tisíc fotografií, které zaslali autoři ze 100 zemí světa. Vyhlášeni byli vítězové v 19 kategoriích, tím absolutním se stala fotografie s názvem The Moment (Okamžik), jejímž autorem je čínský fotograf Jung-čching Pao.

„Z fotografického pohledu je to jednoduše perfektní okamžik. Intenzita póz vás přiková a vlákno energie mezi vztyčenými packami vypadá, jako by drželo oba protagonisty v perfektní rovnováze,“ uvedla Roz Kidman Coxová, předsedkyně poroty.

„Fotografie z Tibetské náhorní plošiny jsou samy o sobě vzácné. Ale zachytit tak silnou interakci mezi svištěm a liškou horskou – dvěma klíčovými druhy pro ekologii tohoto regionu – to je neobyčejné,“ vysvětlila Coxová volbu poroty. Její slova potvrdil i ředitel Muzea přírodní historie sir Michael Dixon.

Připomněl, že životního prostoru obou zvířat z vítězné fotky dramaticky ubývá. „Pohled na tyto prchavé a přesto fascinující okamžiky nám připomíná, co musíme chránit,“ uvedl Dixon. Zda se podařilo svišti uprchnout, nebo byl uloven, není jasné.

Foto: Cruz Erdmann / Wildlife Photographer of the Year

„Potopit se do černočerné tmy, najít takto krásnou oliheň a vyfotit ji tak elegatně, aby fotka zachytila její nádherné tvary a barvy, to vyžaduje velké schopnosti. Na tak mladého fotografa je to úctyhodný počin,“ uvedl člen poroty a profesionální fotograf Theo Bosboom.