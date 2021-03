V keňské vesnici žijí pouze ženy, pro ostatní jsou inspirací

Když Jane Nolmongenovou vykázal manžel z domu na severu Keni poté, co zjistil, že ji znásilnil britský voják, odebrala se tam, kde věděla, že bude v bezpečí. Do vesnice, kterou spravují a žijí v ní pouze ženy. Ve vsi Umoja v oblasti Samburu žije už 30 let. Podporuje osm dětí a obdělává půdu, kterou by brzy mohla vlastnit, píše Thomson Reuters Foundation.