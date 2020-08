V Irsku je kněz kvůli covidu izolován na Svatém ostrově

Letos jsou mužské a ženské cely prázdné. Ale každé ráno kněz vychází, zuje si sandály a s bosýma nohama se vydá na poutní cestu, kudy prošly za posledních 150 let miliony lidí. „Nosím si s sebou modlitby těch, kdo o to požádají. Modlitby těch, kdo by zde rádi byli, nebo těch, kteří sem každoročně přicházejí, ale tentokrát nemohli,“ vysvětluje.