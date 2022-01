V Indii se narodilo tříoké tele, pro místní je božstvem

Majitel telete je přesvědčený, že narození zvířete přinese do vesnice štěstí a bohatství. Se zástupy věřících, které se do vesnice hrnou, se jeho proroctví může naplnit. To celé však k nelibosti místního veterináře Madana Ananda. „Jedná se o neobvyklou, ale vědecky dobře vysvětlitelnou deformaci, nemá to nic společného s vírou ani zázraky,“ prohlásil pro místní média.