Umělkyně Sany učí seniory sprejovat. Podívejte se na street art v podání českých důchodců

V prostorách Holešovické tržnice se kolem venkovních stolů hemží skupinka lidí oblečených do ochranných pláštěnek a se spreji v rukou vytvářejí na plátnech umělecká díla. V prostoru Trafo Gallery se v neděli uskutečnil jeden z workshopů, během nichž si mohli práci se sprejem vyzkoušet i senioři.

Senioři se vrhli do práce. Foto: Novinky

„Lidé si často myslí, že graffiti nebo street art dělají teenageři, ale v zahraničí jsou to lidé, kterým je padesát šedesát let. Graffiti vzniklo v Americe na konci 60. let, takže tradice je tam už dlouhá,“ zmínila umělkyně v rozhovoru.

„Chtěli jsme přiblížit, co vlastně street art je. Je to forma, která vznikla z graffiti, což je většinou o psaní jmen. V 80. letech se z graffiti stal street art, což je stále velice populární technika. Street art může být cokoliv, co je ve veřejném prostoru. Častokrát jsou to šablony, které používá i nejznámější streetartista Banksy,“ popsala Sany.

Obrázky jak od profíků

Šablony se využily i během workshopu se seniory, na malých plátnech tak nejrůznějšími barvami zářily všelijaké tvary od pohádkových příšerek až například po panorama Prahy. Výsledná díla pak byla často nepoznatelná od děl už zkušených sprejerů.

„Byli otevření tomu se naučit něco nového. Myslím si, že je to ohromně bavilo a že jsme si to všichni užili. Je spoustu programů a aktivit pro děti a mládež, ale ne úplně pro seniory,“ vysvětlila Sany důvod, proč se rozhodla do sprejerského umění zasvětit právě lidi dříve narozené.

Senioři a jejich výtvory. Foto: Novinky

Nadšení z nezvyklé aktivity sdíleli i samotní účastnící, kterých se Novinky zeptaly. „Určitě si nakoupíme nějaké spreje a vyzkoušíme to doma,“ zmínila třiasedmdesátiletá Vlasta Trnková, která na workshop přišla i se svým manželem. Dozvěděli se o něm v klubu seniorů, který společně navštěvují.

Záliba na zbytek života

Že sprejovat zkusí sami doma, zmínili i další účastnici. Toho, že by mohli někteří uchvácení senioři začít sprejovat nelegálně po Praze, se ale Sany nebojí. „V Praze máme 35 legálních graffiti zdí, kam mohou jít a mohou si to vyzkoušet, tak proč ne,“ usmívala se spokojeně s tím, že nikdy není pozdě začít dělat cokoliv. Může se z toho stát nový koníček.