Tušení se naplnilo a vyhrála stovky milionů. O utrácení měla hned jasno

Podle svých slov měla výherkyně tušení, že tentokrát se to skutečně povede. Ruku na srdce, takový pocit má řada sázkařů, nejmenovaná žena ale opravdu tušila správně.

„Když jsem šla spát, dala jsem si telefon do nabíječky, abych slyšela, že společnost volá, pokud vyhrajete,” uvedla milionářka. Ráno skutečně telefon zazvonil a společnost ženě oznámila, že vyhrála v přepočtu téměř 670 milionů korun, uvedl Daily Mail.

„Myslela jsem, že se mi rozskočí srdce. Nemáte představu o tom, jaký je to pocit. Je to splněný sen. Šla jsem vzbudit zbytek rodiny, abych jim tu novinku oznámila,” popsala prvotní pocity po výhře obyvatelka předměstí Brisbane.

Ačkoliv někteří výherci v první chvíli nemají úplně jasnou představu o tom, co s astronomickou sumou udělají, Australanka si s tím hlavu neláme. „Je to pro nás velká úleva, byly to teď těžké časy. Rozhodně dám výpověď v práci, pořídíme si nový dům a procestujeme celou Austrálii,” neskrývala žena radost.