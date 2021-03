Turkmenský prezident složil píseň na počest hříbátka

Prezidentovy verše zhudebnil vnuk, s nímž šéf státu již složil několik písní, a to i na počest turkmenských ořů. Achaltekinský kůň je považován za nejstarší čistokrevné plemeno na světě, znám je prý tisíce let.

Hudební novinka nepředstavuje první počin autoritářské hlavy státu na hudebním poli. Koncem roku 2015 více než 4000 lidí v Turkmenistánu současně zpívalo vlasteneckou píseň z prezidentova pera. Píseň, jejíž název by se dal přeložit jako "Kupředu, stále kupředu má rodná zemi, Turkmenistáne!", opěvuje postsovětskou republiku a její hrdinný lid. Zapsala se nejen do paměti 4166 interpretů, ale i do Guinnessovy knihy rekordů.