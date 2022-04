Turisté mají smůlu, strakapoud rozkloval rozhlednu

„Se strakapoudem máme starosti od začátku. Líbí se mu tam,“ poznamenal starosta Jiří Horák (bezp.). „Klove do dřeva, protože si tak vymezuje území. Bubnuje, aby dal ostatním najevo – tady to je moje. A na jaře pak hledá dutinu na hnízdění. Když dutina není, vydlabe si ji. On se snažil si ji tu vyhloubit každý rok, ale vzhledem k tomu, že v této době už bývala rozhledna otevřená, tak neměl čas a klid,“ připomněl starosta Horák.