Stejný vzhled, stejný vkus. Identická dvojčata randí s identickými dvojčaty

Ačkoliv si nikdy nemyslela, že by si se sestrou za partnery našly rovněž identická dvojčata, následně už to šlo rychle.

„Svolila jsem s výměnou telefonních čísel a na druhý den jsem se setkala s Lucasem,“ vypráví a dodává, že krátce na to si čtveřice domluvila dvojité rande.

„Bylo velmi vzrušující, když jsme se všichni setkali na prvním rande. Okamžitě jsme cítili, že mezi námi něco je a brzy se do sebe zamilovali,“ dodává Kerissa s tím, že neuběhl ani týden a už se mohly radovat z nových vztahů. Zatímco Vanessa se dala dohromady s Lucasem, Kerissa pak s Jacobem.

Ačkoliv si všichni skvěle rozumí a užívají si vzájemnou přítomnost, společnou svatbu s největší pravděpodobností nechystají. „Není to něco, co bychom opravdu chtěli, ale všichni v našem okolí si to přejí. Dvě akce jsou ale přece lepší než jedna,“ uzavírá Kerissa.