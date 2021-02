Schillerová neumí angličtinu, Maláčová zase dějepis. Sociální sítě se baví výrokem ministryně

Srovnání s druhou světovou válkou dostalo Janu Maláčovou do předních linií invaze v Normandii.

Mnistryně Maláčová se pokusila svůj výrok během pořadu upřesnit. Prý to myslela tak, že ani druhá světová válka nezabránila chodit dětem do škol. Židovské děti by k tomu asi řekly svoje.