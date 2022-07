Sázející v USA vyhrál třetí nejvyšší jackpot v historii

Jackpot narostl do takové výše, protože první cenu nikdo nevyhrál už od 15. dubna. Jackpot padl až v pátek večer. Šťastná čísla byla 13-36-45-57-67 s dodatkovým číslem 14. Šance trefit správnou kombinaci je jedna ku 302,5 milionu.

Částku 1,28 miliardy dolarů by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením výhry do 29 ročních splátek. Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese jen 742 milionů dolarů (bezmála 18 miliard korun).