Průlomová novinka. Nevidomí na Lounsku řídili auto za účasti instruktorů

K vyzkoušení byla na letišti také zemědělská technika nebo čtyřkolky. Na místo spolujezdce mohli nevidomí usednout také do velorexu.

Akce se zúčastnilo okolo 20 lidí se zrakovým postižením. ČTK a Českému rozhlasu to řekl iniciátor akce Nevidomí řidiči za volantem Petr Haluška.

Řidiči se zrakovým postižením byli na začátku akce rozděleni do tří skupin podle toho, jaké mají s šoférováním zkušenosti. Nejméně zkušení nasedli do auta s automatickou převodovkou.

Mohou nevidomí řídit? V Praze si to někteří vyzkoušeli nanečisto

„Je to o tom, aby mohli vyzkoušet, jaké to je přidat plyn nebo ubrat, jaký je brzdný účinek u hydraulickomechanické brzdy nebo naopak u velkých aut, jaký je účinek u vzduchové brzdy,” popsal Haluška.

Účastníky dnešního projektu sehnal Haluška díky různým skupinám a spolkům nevidomých a slabozrakých. "Naším cílem není kvantita, ale kvalita. Chceme, aby si to všichni do syta užili a třeba si i popovídali," podotkl iniciátor.

Dalším cílem dnešní akce je také dokázat, že by do budoucna mohli i lidé, kteří nevidí, řídit auta. Podle Halušky by k tomu mohl přispět rozvoj autonomních vozidel.