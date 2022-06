Překvapeným snoubencům zahrál v hospodě na klavír frontman Coldplay

„Nakonec mi to nedalo a přivedl jsem syna, aby se s Martinem potkali. Potřásli si rukama a bylo to skvělé. Dali jsme se všichni do řeči, Jeremy s Hannah vyprávěli o svatbě a prozradili, že jejich první tanec bude na písničku právě od Coldplay,” řekl Parkin.