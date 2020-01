Překvapeným dětem z Českolipska rozdal vysvědčení robot

„Něco takového jsem ještě nezažil,“ rozplýval se desetiletý Petr poté, co robot před něj vytrčil svou paži a předal mu arch vysvědčení. Robot s papírem zacházel zcela samozřejmě. Držel ho, jako by ho důkladně studoval. A nejen to, navíc z něj vyvozoval závěry. Ostatně právě to asi udivovalo děti i jejich doprovod nejvíce.