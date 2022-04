Pózující mu svěřují své životy, japonský umělec balí lidi při focení do vakua

Chcete-li rodinný portrét od japonského umělce Haruhiko Kawagučiho, budete muset při fotografování na několik sekund zadržet dech. Fotograf totiž v rámci svého projektu Flesh Love All fotí lidi zabalené do vakuového prostoru, a to včetně jejich domů, aut či motorek.