Postrach kanoistů je zpět. Na Radbuze řádí labuťák

„Je to hodně nepříjemné, to vím z vlastní zkušenosti,“ řekl Právu Karel Kožíšek z oddílu rychlostní kanoistiky TJ Prazdroj Plzeň. „Dává nám zabrat. Už kvůli němu skončili ve vodě i špičkoví závodníci, rok co rok je to několik případů,“ upozornil Kožíšek.