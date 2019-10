Polský důchodce byl odsouzen za to, že v obchodě snědl sladkost

Devětašedesátiletý muž jménem Roman, bývalý příslušník polského námořnictva, v červenci v přímořském letovisku Kolobrzeg zašel do obchodu, kde se prodávají sladkosti na váhu. Když ochutnal švestku v čokoládě, všiml si ho jeden z členů ochrany obchodu a upozornil ho, že jde o krádež. Až Roman nakoupil jiné věci a zaplatil za ně, odvedli ho strážci do neveřejných částí obchodu a zavolali policii.

Ochránci zákona si ho na další den pozvali na služebnu, kam ale nemohl přijít, protože se musel vrátit do Štětína k lékaři. Prý to policistům říkal. Nicméně před několika dny dostal dopis od soudu v Kolobrzegu, v němž se dočetl, že za to, že se „dopustil krádeže cukrovinky v hodnotě 40 grošů”, se v nepřítomnosti odsuzuje k dvaceti hodinám obecně prospěšných prací.