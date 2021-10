Podle úřadů je mrtvý, Španělovi se nedaří dokázat, že žije

Administrativní odysea pro nyní jedenadvacetiletého muže z Valencie začala v roce 2019, když jeho otec dostal výzvu z daňového úřadu, aby si tam přišel pro 100 eur. Měl to být přeplatek na dani jeho „zesnulého syna“ a otec měl přinést dokument z dědického řízení.

Rodríguez byl tehdy kvůli své kauze několikrát na registru obyvatel, dvakrát na policii a třikrát na daňovém úřadu a nikdo mu nedokázal pomoct jeho situaci vyřešit. „Už nevím, co mám dělat. Říkají mi, že je to administrativní nebo elektronická chyba, ale nikdo mi neporadí, co s tím,“ uvedl mladý Španěl.