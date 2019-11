Patnáct lidí a čtyři kajaky: Odchyt pelikánů v Liberci nebyl jen tak, dva zlobili

Do akce se zapojily čtyři kajaky a dohromady patnáct lidí. Rukama odchytávali pelikány vlastně výjimečně. Za běžných okolností by totiž ošetřovatelé exotické ptáky nalákali na žrádlo umístěné do pasti. „Musí na to být ale naučení. Proto jim obvykle dáváme krmení jen do té pasti. Letos to ale nebylo možné, protože bylo málo vody a jezírko bylo ze tří čtvrtin suché,“ vysvětlil Jan Hanel.