Nové záběry Titaniku odhalily jeho rozklad

Záběry pořizoval Vescovův tým na počátku srpna v rámci výpravy Five Deeps Expedition, jež si klade za cíl během 11 měsíců ponořit se do nejhlubších míst všech pěti světových oceánů (v květnu se Vescovo potopil na dno Mariánského příkopu). U Titaniku strávila posádka osm dní, během nichž provedla celkem pět ponorů.

„Je to velký, opravdu velký vrak. Nebyl jsem pořádně připraven na to, jak obrovský je,“ uvedl zkušený průzkumník pro BBC. „Vidět to je neobyčejný zážitek,“ dodal s tím, že nejúchvatnější moment přišel v okamžiku, kdy se světla odrážela od trupu lodě.

Výzkumníci se však nejeli potopit do obrovské hloubky pouze kvůli zážitku. Pomocí metody zvané fotogrammetrie chtějí nahrávek a snímků využít k vytvoření detailních 3D modelů slavné lodi. Za pár desítek let to bude totiž dost možná to jediné, co z ní zbude.