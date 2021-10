Nevěřte všemu, co najdete na internetu, říkal už Masaryk. Falešné citáty jsou stále populární

Právě Masaryk je však ústřední postavou vtipu „Nevěřte všemu, co vidíte na internetu, to říkal už Masaryk“. Tento mem citoval Jakub Michálek, když glosoval prezidentskou kampaň v roce 2018. Od kritiků se dočkal nepochopení a výsměchu, přičemž oni sami sdíleli vybájený Werichův výrok přirovnávající nacisty k mohamedánům.

Citátům máme z iracionálního důvodu tendenci více věřit, nepátráme po tom, zda onu větu dotyčný opravdu pronesl, protože to zcela jistě musel ověřit již někdo jiný. Přitom falešných citátů existuje více než dost. Přinášíme ty nejznámější z nich.

Jednak věta v originále zní „Qu’ils mangent de la brioche“, tedy „ať jedí briošky“, tedy sladké máslové pečivo. Ale hlavně ho dotyčná šlechtična nikdy nepronesla. Původním autorem je filozof Jean Jacques Russeau, který ve svých knihách Vyznání hovoří o „velké princezně, která mu to kdysi sdělila“.

Jméno princezny Russeau nesděluje a je pravděpodobné, že historka je smyšlená. Russeau knihy napsal v roce 1765 (tehdy bylo Marii Antoinettě šest let), publikovány pak byly v roce 1782. Revolucionáři Russeaua hltali a je možné, že větu přisoudili manželce francouzského krále v rámci své propagandy. V písemných pramenech pak poprvé přisoudil větu dceři Marie Terezie až Alphonse Karr v roce 1843.

Text ovšem Beneš nikdy nenapsal. Mimo jiné i proto, že obsahuje větu: „Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky.“ Výraz Česká republika by Beneše jen těžko použil. V textu rovněž údajný Beneš hovoří o „mých dekretech“. On však takto prezidentské dekrety, které jen podepisoval, nikdy nenazýval. Koneckonců nebyl jejich autorem ani iniciátorem.

Neexistuje přímý důkaz, že by kdy Einstein řekl slavný výrok o lidské hlouposti. Jediným pramenem zůstává práce Fritze Perlse, amerického psychologa německo-židovského původu a zakladatele tzv. Gestalt terapie.

Ve své knize Ego, hlad a agrese z roku 1942 píše o tom, že „není překvapivé zjistit, že jeden velký astronom kdysi řekl: ‚Dvě jediné věci, o nichž zatím víme, jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost.‘ Dnes už víme, že to není zcela pravdivé tvrzení. Einstein dokázal, že vesmír je konečný.“

Není jasné, koho Perls myslel oním velkým astronomem, v pozdějších knihách už zmiňuje, že to byl přímo Einstein. Zde nejspíš vzniklo údajné fyzikovo autorství tohoto citátu.

Autorem může být i francouzský filozof Ernst Renan, který podle politologa Roberta Della pronesl: „Nejsou to hvězdy, co mi dodávají pocit nekonečnosti – je to lidská hloupost.“ Slavný francouzský spisovatel Guy de Maupassant již v roce 1880 napsal: „Země má své limity, avšak lidská hloupost je nekonečná“.