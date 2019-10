Neslyšící dvojčata si zase užívají hudbu

Speciální vesta či tričko, které slouží neslyšícím sestrám, umožňuje vnímat zvuky pomocí kůže. Například na rukou jsou tak „slyšet” housle, na zádech bicí. „Můžeme cítit hloubku hudby, je to naprosto nový pocit, dokážeme muziku vnímat,” říká za pomoci tlumočníka Hermon.

„Myslím si, že to může nám a dalším neslyšícím výrazně změnit život,” je přesvědčená druhá z dvojčat. Ženy přišly o sluch v útlém věku, proto je pro ně možnost si zatančit a vnímat hudbu ojedinělým zážitkem.

Při procesu přenosu hudby do oblečení je potřeba mikrofon, který přenese hudbu do počítače, kde ji speciální software zanalyzuje a bezdrátově vyšle do senzorů v tričku. Proces probíhá v reálném čase.