Nechtěná fena bez čenichu a nohy měla být utracena, teď našla šťastný domov

Kříženec border kolie byl nalezen ve zbídačeném stavu v Rumunsku, odkud byl přepraven do záchranné stanice ve Velké Británii. Tam si ho na sociální síti všimla 29letá Kate Comfortová z Canterbury a jak sama říká, byla to láska na první pohled.

„Když jsme ale zjistili, že by šlo čistě jen o kosmetický zákrok a nemělo by to žádný pozitivní dopad na její život, tak jsme si to rozmysleli. Nechat ji operovat jenom kvůli tomu, aby vypadala víc normálně, by bylo kruté,“ vysvětlila Britka s tím, že Bonnie netrpí žádnými bolestmi a je stejně čilá, jako ostatní psi v rodině.