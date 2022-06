Náhrobek zemřelého Američana vyvolává kontroverze, je na něm skrytá vulgárnost

„Byl to jeho výraz náklonnosti. Pokud vám to řekl, znamenalo to, že vás měl rád. Pokud jste se mu nelíbil, nemluvil na vás vůbec,” řekla jeho dcera televizní stanici WHO-TV.

Owensova rodina ovšem doufá, že se s úředníky dohodne a náhrobek na místě zůstane. „Neudělali jsme to, aby jsme někoho urazili, naštvali nebo ranili. Udělali jsme to proto, že je to náš otec a my ho milujeme. A přesně takhle si ho pamatujeme,” uzavřel Owensův syn Zachary.