Mýtus o tajemném hlídači parkoviště má své reálné základy

Pojednává o muži, který po dvacet let (či déle, záleží na verzi onoho příběhu) vybíral parkovné na plácku před bristolskou zoologickou zahradou. Stal se tak samozřejmou součástí zoo, že by nikoho nenapadlo jeho zplnomocnění ve vybírání parkovného jakkoliv zpochybňovat.

Skupina Downs For People (DFP) již deset let bojuje za to, aby se oblast Downs, která nyní slouží jako parkoviště pro návštěvníky zoologické zahrady, dočkala lepšího využití. Rozsáhlá travnatá plocha by měla být pro lidi, a nikoliv pro auta, tvrdí skupina.