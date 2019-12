Muž bez varlat dostal jedno od svého dvojčete

Do Bělehradu přijeli rovněž doktoři Dicken Ko a Branko Bojovic, kteří jako první na světě v roce 2016 provedli první transplantaci penisu a šourku. Operace trvala celkem šest hodin a proběhla bez problémů, byť šlo o náročnou proceduru.

Lékaři ovšem nebyli schopní pacientovi vytvořit chámovod, tedy kanálek spojující varle s močovou trubicí. Muže tak patrně čeká další operace. Pokud by se nyní chtěl stát otcem, musel by podstoupit proceduru vyjmutí spermií a oplodnění in vitro.