Mládě desetiletí dostalo jméno Caila

Zedonja mládě kojí, a tak to potrvá až do dvou až tří let. „Osamostatňovat se začne až v pěti šesti letech a je to pro něj dost depresivní a kritický proces,“ poznamenal Krbeček. Caila bude mít v Plzni domov minimálně deset let. „Pak se rozhodne, zda tady zůstane i nadále, nebo odjede do jiné zoo,“ doplnil chovatel.