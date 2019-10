Mladá Norka snědla svého milovaného koně, chutnal jí

„Než aby maso prolezli červi pod zemí, udělám to já,” obhajovala později své rozhodnutí.

Když se mladá žena rozhodla, že se do masa, které měla nejdříve v mrazáku, pustí, dala o tom vědět i na sociální síti, kde sdílela fotku z připraveného pokrmu. „Chystám se jíst koně, mého koně,” napsala.

🐎🥩👉👉 Para Pia Olden, esta era una forma de honrar a su animal, pues asegura que "es peor para la carne ser enterrada y devorada por los gusanos" #Come #Caballo #Amenazas 😮⤵⤵ #CdVictoria #Tamaulipas https://t.co/PJABd19nFg pic.twitter.com/X8ucmsb12f

Okamžitě se na ni sesypala kritika. „Spousta lidí mi psala, že bych si zasloužila umřít. Někomu by stačilo, abych neměla právo chovat zvířata,” řekla dívka norskému serveru Dagbladet.

Drifting Speed byl utracen kvůli blíže nespecifikované nemoci, ta však na kvalitu masa negativní dopad nejspíš neměla. „Bylo to jedno z nejlepších mas, které jsem kdy jedla,” popsala dívka gastronomický zážitek.

„Myslím si, že by ostatní lidé neměli soudit, co mám dělat. Koňské maso je delikatesa, navíc by bylo zvíře stejně usmrceno, takže na tom nevidím nic špatného,” dodává Oldenová, která z koně uchovala zhruba 2,7 kilogramu masa.