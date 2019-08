Mexický starosta nesplnil předvolební sliby. Donutili ho obléct si ženské šaty a škemrat

Politici často před volbami slibují věci, které následně nedokážou nebo nechtějí splnit. Málokterému se však stane, aby ho za to stihla pomsta voličů. Starosta mexického města Huixtán Javier Sebastián Jiménez Santiz už ví, jaké to je. Rozzuření obyvatelé ho navlékli do ženských šatů a donutili vybírat peníze od motoristů.