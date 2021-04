Jako když nakupuje Godzilla. Do obchodu v Thajsku zavítal obří varan

Do obchodu 7-Eleven v thajském Nakhon Pathom přišel 6. dubna neobvyklý zákazník. Z nedalekého kanálu se vynořil skoro dvoumetrový varan a zamířil si to přímo do krámu. Udivení zákazníci s despektem přihlíželi, jak zvíře šplhá po regálech v naději, že objeví něco k snědku. Ještěra nakonec odchytová služba chytila a vypustila v nedalekém podrostu, informovala agentura AP.