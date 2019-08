Jak dětská hra rozhodla o obchodu za půl miliardy

Jen několik dní předtím seděli v kanceláři pana Takašiho Hašijamy, majitele firmy. Rozhodl se prodat svou sbírku umění, která zahrnuje díla od těch největších mistrů. Má to však háček. Hašijama rád nechával rozhodnout náhodu, firmu, u které sjednával pojištění, vybíral pomocí hodu kostkou. Oba aukční domy o právo prodat úctyhodnou sbírku stojí. Přineslo by to nejen tučnou provizi, ale i pořádnou prestiž.