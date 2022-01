Hejno špačků se zformovalo do tvaru lžíce

„Narazil jsem na hejno špačků. Zůstal jsem tam pět nebo šest hodin a pozoroval je, abych udělal dobré snímky. V jednu chvíli začali stoupat nahoru a k mému překvapení se do pěti vteřin zformovali do tvaru lžíce. Tu formaci na chvíli udrželi a pak se začala lžíce ohýbat stejně jako proslavené lžíce Uriho Gellera. Cestuji a fotografuji deset let a tenhle záběr špačků považuji za nejúžasnější,“ řekl Kešet.